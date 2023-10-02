نظم بنك بوبيان برنامجا تدريبيا ضمن مشروع «بادر ويانا» الذي تنظمه الهيئة العامة لشؤون القصر، والذي يهدف إلى إعداد وتدريب مجموعة من طلبة الجامعات والمعاهد في إطار سعي البنك الدائم للاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة وتطويرها لصقل مهاراتهم.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار جهود البنك الرامية للنهوض بالشباب، لاسيما طلبة الجامعات والمعاهد وتعريفهم بالمتطلبات المستقبلية لسوق العمل وتعزيز عملية البناء والتطوير بما يتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم، لاسيما في القطاع المصرفي، موضحا أن البنك يولي هذه الشريحة اهتماما خاصا عبر تسخير جميع الأدوات والبرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم، وتزويدهم بالخبرات اللازمة التي تعزز قدراتهم وتسهم في تطويرهم، بما يحقق التنمية والنمو المستدام.



من جانبه، قال مساعد مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك بوبيان، عبدالوهاب الخبيزي، إن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل جزءا لا يتجزأ من أساسيات العمل في بنك بوبيان وأحد أهم أسباب نجاح منظومة العمل به على مدار السنوات الماضية، منوها أن ما تشهده قطاعات الأعمال حاليا من تنافسية شديدة يتطلب منا سرعة الاستجابة لمتطلبات تطوير قدرات مواردنا البشرية وصقل مهاراتهم على أعلى المستويات المهنية.