أكدت الهيئة العامة للشباب أنها تعتزم بالشراكة مع الهيئة العامة للقوى العاملة تحديد مسارات تدريبية مهنية موجهة للشباب لتطوير وتنمية مهاراتهم للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.



وقال المدير العام لهيئة الشباب بالتكليف مشعل السبيعي في تصريح صحافي أمس إن هذا التوجه يأتي تنفيذا لبروتوكول تعاون تنسيقي تم توقيعه مؤخرا بين الجانبين يهدف لتوفير فرص وظيفية مناسبة للشباب الباحثين عن عمل من خلال رفع كفاءتهم المهنية وتمكينهم للعمل بهذا القطاع المهم. وأضاف السبيعي أنه سيتم بهذا الشأن تحديد قوائم للباحثين عن العمل من فئة الشباب الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة للتسجيل في المشاريع المشتركة بين الجانبين وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم في جميع المشاريع المشتركة. وأوضح أن الجانبين شكلا فريقا مشتركا من أجل رفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لضمان تنفيذ بنود هذا البروتوكول ودراسة أهم التحديات والمعوقات التي قد تواجهه، إضافة إلى اقتراح الحلول المناسبة لتطويره، معربا عن أمله في استفادة الشباب من هذه البرامج.



من جانبه، أثنى المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق العتيبي على التعاون المشترك مع الهيئة للتنسيق معها بشأن تدريب وتأهيل الشباب الباحثين عن العمل للالتحاق بفرص العمل الملائمة لهم التي تتوافق مع مؤهلاتهم وطموحاتهم الوظيفية.



وأكد العتيبي أن هذه الجهود المشتركة تأتي من منطلق حرص «القوى العاملة» على تنفيذ رؤية الدولة الرامية إلى زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تدريب وتأهيل الشباب حديثي التخرج يأتي امتدادا لسلسلة من التعاون مع هيئة الشباب لدعم قوة العمل الوطنية وتوفير السبل الداعمة لهم.