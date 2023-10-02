كشف رئيس مبادرة الملتقى الإعلامي الطبي المستشار جمال العدواني عن انطلاق مبادرة شبابية كويتية لتكريم عدد من الإعلاميين في المجال الإعلامي الطبي اليوم الاثنين، وذلك انطلاقا من قاعدة التحفيز والتشجيع للطاقات الإعلامية الطبية لتقديم رسائل توعية لأفراد المجتمع.



وقال العدواني إن فعاليات الملتقى الإعلامي الطبي ستنطلق من خلال الدورة الأولى بعنوان «تسلم الأيادي» برعاية وحضور وزير الصحة الأسبق د.محمد الهيفي والرئيس الفخري فهد المعجل، وبحضور رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله وبالتعاون مع جمعية الأسنان الكويتية لتكريم عدد من الإعلاميين في المجال الطبي الذين لهم إسهامات وبصمات إعلامية راسخة في تقديم التوعية الصحية بمختلف وسائل الإعلام الحديثة، معلنا اختيار البروفيسور د.طارق سنان ليكون شخصية الملتقى في هذه الدورة، إضافة لتكريم العديد من الأسماء البارزة في مجال الإعلام الطبي، حيث شارك المستشفى الدولي كراع رسمي للحدث، بينما شارك فندق ميلينيوم سنترال ومستشفى المواساة ومركز الاتحاد الطبي وعيادة نور كلينك وعيادة د.عبدالعزيز المزيني ومطبعة الخط وشركة الأبراج واليافعي ميديا وغيرهم كشركاء للنجاح.



بدوره، قال الرئيس الفخري للملتقى فهد المعجل إن مثل هذه المبادرات تسهم في تحفيز وتشجيع أبناء الوطن لتقديم الأفضل دائما، ونعتز كثيرا بهذه الطاقات الوطنية الشبابية الكويتية في مختلف المجالات، فهم نموذج فخر واعتزاز.



وستقام على هامش الملتقى حلقة نقاشية بعنوان «الإعلام والطب» يحاور فيها أستاذ جامعة الكويت د.حسن الموسوي، ويدير الحوار الإعلامي فيصل الخليفي بينما يقدم الإعلامي عبدالعزيز درويش فقرات الحفل على المسرح.



يذكر أن فعالية الملتقى الإعلامي الطبي، ستقام اليوم الاثنين 2 أكتوبر وذلك في فندق ميلينيوم سنترال، بحضور العديد من وسائل الإعلام المتعددة.