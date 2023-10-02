بحث سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر مع وزير الخارجية البحريني د. عبداللطيف الزياني مسار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.



وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن ذلك جاء لدى استقبال الوزير الزياني السفير الشيخ ثامر بمقر الوزارة.



وأضافت أن اللقاء بحث تعزيز العلاقات بين الكويت ومملكة البحرين وما يربط بينهما من وشائج القربى والأخوة والمحبة والمصير المشترك.



وذكرت الوزارة أن اللقاء استعرض أطر التعاون الثنائي المشترك التي تشهد تطورا ونموا في مختلف المجالات وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب، بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا موضع الاهتمام المشترك.