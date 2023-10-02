محمد الدشيش



شنت بلدية الجهراء حملة تفتيشية على منطقة كبد، وذلك لرفع مستوى النظافة ورصد المخالفات والتجاوزات والتعامل معها وفق الأطر القانونية.



وأكد مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق في بلدية الجهراء محمد الجبعة أن الحملة تأتي استمرارا لجهود البلدية بتوجيهات وزير البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة وهي الثالثة خلال شهرين تقريبا.



وأوضح الجبعة ان فريقا متكاملا شارك بالحملة التي ضمت 30 شاحنة «نساف» و8 جرافات و10 لوريات و8 مكابس و9 شاحنات تريلا، و6 سطحات و2 كرين وبمشاركة 140 عامل نظافة، لافتا الى أن الحملة أسفرت عن رفع 6 سيارات مهملة و3 «فود ترك» وتحرير 15 مخالفة. بدوره، قال مدير ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق مشاري الحسيني انه تمت متابعة أوضاع عربات الـ «فود ترك» المتواجدة في المنطقة والتأكد من صلاحية تراخيصها ومواقعها، وتم تحرير مخالفات بحق غير الملتزمين منهم، وتوجيه إنذارات لتصحيح بعض الملاحظات والتأكيد على الالتزام بالشروط الموضوعة.



من جانبه، أشار مسؤول النوبة ج مشعل المطيري إلى التفتيش على القسائم المخالفة وحظائر الأغنام ومدى توافر الشروط والتزام أصحابها والشركات المخصصة لها بالتراخيص المطلوبة من البلدية والهيئة العامة للزراعة واذا ما كانت صالحة، حيث تم توجيه العديد من الإنذارات وتحرير 180 مخالفة بحق غير الملتزمين خلال شهرين.



من جهته، طالب مدير إدارة النظافة في بلدية الجهراء م.حمود المطيري المواطنين والمقيمين بالالتزام برفع القمامة والمخلفات في الأوقات المحددة لها ووضعها في الحاويات والأماكن المخصصة حفاظا على سلامتهم وعلى الصحة العامة، وليتمكن عمال النظافة من القيام بأعمالهم على اكمل وجه، مؤكدا أن الحملات مستمرة وعلى جميع المناطق بتوجيهات ومتابعة مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس.