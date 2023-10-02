تشكيل لجنة رباعية لوضع آلية مشتركة لأعمال النظافة العامة والسلامة في مختلف المناطق

إعادة تقييم شروط ومواصفات عقود النظافة لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية بالمحافظات



بداح العنزي



أصدرت لجنة متابعة وتقييم أعمال عقود النظافة العامة برئاسة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش ناصر الرشيدي 19 توصية، من أبرزها إعادة تقييم الشروط والمواصفات الفنية لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية حسب طبيعة كل منطقة وإيجاد وسائل وبدائل ومواصفات متطورة لأعمال الكنس والتنظيف باستخدام آليات ومعدات حديثة ومطورة والتقليل من العنصر البشري.



وجاء في توصيات اللجنة ضرورة ربط تطبيق e-baladia مع شركات النظافة المتعاقد معها والاستعجال بتطوير تطبيق الكتروني للمفتشين وتحويل أعمال التفتيش الميداني وتحرير المخالفات والانذارات والتعهدات لتكون إلكترونيا عبر الهواتف الذكية، بالإضافة إلى اعداد نظام تقييم أداء المفتشين من خلال وضع معايير واضحة ومحددة وربط تقييم مفتشي النظافة بمستوى النظافة في المنطقة، ناهيك عن ميكنة العمل بنماذج الجولات الميدانية للمفتشين واضافتها على برنامج التفتيش الالكتروني.



وأشارت التوصيات إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير وتفعيل العمل على نظام التراسل الإلكتروني بين جميع مشرفي المراكز وادارات النظافة وتعيين إداريين في كل المراكز بما لا يقل عن 3 موظفين في كل نوبة لتغطية ومتابعة الأعمال الإدارية للمركز، مع اهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين بلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة ووزارة الاشغال والهيئة العامة للبيئة لوضع آلية للأعمال المشتركة في النظافة العامة والسلامة في المناطق، بالإضافة إلى تعديل لائحة الطرق فيما يتعلق بالمركبات المهملة وزيادة الغرامات المترتبة عليها ورفع رسوم الحجز والإسراع بتنفيذ مشروع مواقف الشاحنات، ووضع آلية واضحة لإجراءات الرقابة على العربات المتنقلة وتحديد مواقع للعربات المرخصة بالتنسيق مع وزارة التجارة إلكترونيا.



كما تطرقت التوصيات إلى تكليف لجنة النظافة العامة لوضع آلية لإنشاء خدمة تتيح للمواطنين تقديم طلب للتعامل مع النفايات كبيرة الحجم والتي لا يتم استيعابها في حاويات المناطق السكنية، وتوفير خدمة إزالة ورفع الحيوانات النافقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى العديد من التوصيات التي من شأنها رفع مستوى النظافة العامة في جميع المحافظات.



وكان وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات قد أصدر في يوليو الماضي قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم أعمال النظافة.