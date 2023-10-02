عاطف مضان



نظمت شركة سوق السالمية العقارية مسابقة «اشتر واربح»، «اشتر بقيمة 10 دنانير وادخل السحب» ضمن مهرجان العودة إلى المدارس، وذلك خلال الفترة من 10 أغسطس الماضي حتى 26 سبتمبر الماضي.



وأقيم حفل سحب الجوائز الساعة 6 مساء يوم الجمعة 29 سبتمبر بالمجمع التجاري لسوق السالمية في منطقة السالمية، وبلغت جوائز المسابقة 43 جائزة وهي: 1 شاشة تلفزيون، و10 هواتف آيفون 14 بلس، و12 آيباد آبل و20 لابتوب.



وبهذه المناسبة، قال مدير ادارة العقار في شركة سوق السالمية العقارية عبدالعزيز الانبعي في تصريح لـ «الأنباء» ان الحفل اقيم بتنظيم من شركة سوق السالمية العقارية وإشراف وزارة التجارة والصناعة، لافتا الى انه يأتي استكمالا للمهرجانات التي اقامتها الشركة على مدار العام خلال شهر فبراير وشهر رمضان المبارك.



وأضاف الانبعي ان مهرجان «العودة الى المدارس» تضمن سحبا على جوائز متعددة، مشيرا الى ان عدد الفائزين بلغ 43 فائزا، معربا عن شكره للفائزين.



وفيما يلي أسماء الفائزين:



1- حنان عبدالعزيز الدخيل



2- مالك عمرو بكر



3- رافت طاهات



4- مهروخ شكیل



5- یونس كرم



6- تایرون نافارانتراجا



7- سعاد ابراهيم كندرة



8- براساد راؤو



9- حسن علي العباد



10- واهدة دلنا



11- سندس حسن



12- محمد مجاهد



13- زهراء قاسم قمبر



14- فهد الغريب



15- بدور خالد البلوشي



16- حسن حكمت أمين



17- شيلبا كلكار



18- ابرار نبيل الطاهر



19- نيتين كمار بيرلا



20- سوسن السباعي



21- قطب الدين باليوالا



22- حسن مهند البلوشي



23- عادل مصطفى علوي



24- عبدالله خالد طارش



25- نور عرار



26- ريسالين لاكورتي



27- زهراء خضر البو حسن



28- حنان فهد



29- محمد منصور القلاف



30- محمد عبدالحلیم



31- عهود أمين صالح



32- شاري سميل



33- عبدالله محمد السبيعي



٣٤- لين محمد فوزي



35- زهراء قاسم قمبر



36- صفية عيسى



37- عهود أمين صالح



38- غالة الظفيري



39- بتول بولند



40- حياء عايد محمد



41- فاطمة يوسف الفريج



42- عهود أمين صالح



43- فابي جون.