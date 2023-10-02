وجه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل شكلت لجنة تظلمات للعاملين في وزارة الصحة فيما يخص مكافأة الصفوف الأمامية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب هل انتهت اللجنة من النظر في التظلمات المقدمة إليها، وما معايير اللجنة في البت بطلبات المتظلمين، وعلى وجه الخصوص تحديد أيام العمل مع العلم بأنه أثناء جائحة كورونا تم وقف العمل بنظام البصمة، حيث إن أغلب المتظلمين كان سبب تظلمهم تقليل أيام عملهم من جهة الإدارة فما طريقة إثبات واحتساب أيام عمل المتظلمين؟



2 ـ ما مدى صحة إرسال رسائل للمتظلمين في شهر أبريل من العام الحالي بأنه سيتم صرف مكافأة الصفوف الأمامية والعمل جار على استكمال الإجراءات البنكية؟



إذا كانت الإجابة بصحته فيرجى إفادتي بأسباب عدم صرف مكافأة الصفوف الأمامية للمتظلمين؟