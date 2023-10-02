شريف حمدي



حقـقــت بورصـــة الكويت مكاسب سوقية بجلسة تعاملات امس تقدر بـ 183 مليون دينار تشكل 0.4% من الإجمالي البالغ 40.876 مليار دينار مقارنة بـ 40.693 مليار دينار في جلسة ختام الأسبوع الماضي.



وارتفعت المؤشرات بشكل جماعي بواقع 0.4% للسوق الأول محققا 31.4 نقطة مكاسب ليصل إلى 7552 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% بإضافة 32.3 نقطة ليصل إلى 5749 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4% بمكاسب 30.9 نقطة ليصل إلى 6917 نقطة.



فيما انخفضت السيولة بنحو 26% بمحصلة 31.8 مليون دينار تراجعا من 43.4 مليون دينار بجلسة الأربعاء الماضي نظرا لتعطل السوق يوم الخميس، كما تراجعت احجام التداول بنسبة 28% بكميات اسهم 164 مليون سهم مقابل 228 مليون سهم.