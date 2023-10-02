سجلت أسعار الذهب خسائر شهرية بنسبة 5% لتهبط إلى مستوى 1849 دولارا للأونصة بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي.



وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية، إن أسعار العقود الآجلة للذهب (تسليم شهر ديسمبر) انخفضت بنسبة 0.67% أي ما يعادل 12.5 دولارا للأونصة، وبذلك سجل الذهب خسائر أسبوعية وفصلية وشهرية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي).



وأضاف التقرير أن من أهم أسباب انخفاض الذهب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في إطار مواجهة الضغوط التضخمية، إذ سجل مقياس التضخم الأميركي أقل زيادة شهرية منذ نوفمبر 2020.



وأوضح أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأميركي (باستثناء الغذاء والطاقة) ارتفع بنسبة 0.1% خلال شهر أغسطس الماضي، وهو أقل من التوقعات، مما أدى إلى عزوف المستثمرين لشراء الذهب كأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق.



وذكر أن البنك المركزي الأميركي يستمر في الإدلاء بتصريحات تؤكد التزامه سياسة أكثر صرامة من جهة رفع أسعار الفائدة على الدولار، إذ قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في تصريحات مؤخرا، إن سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة عند مستوى الذروة أو بالقرب منه «لكن تكاليف الاقتراض يجب أن تظل مرتفعة بعض الوقت للتأكد من التغلب على التضخم».



وأكد التقرير أن هذه التصريحات «تعني أننا بعيدون عن أي خفض لأسعار الفائدة»، مما يعني استمرار الضغوط على الذهب في ظل عدم وجود مؤشرات لضعف الاقتصاد الأميركي.



وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 18.6 دينارا (نحو 57 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 17 دينارا (نحو 52 دولارا)، فيما أغلقت الفضة عند 265 دينارا (808 دولارات) للكيلوغرام.