وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاسكان فالح الرقبة، قال في مقدمته: تماشيا مع الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة ومجلس الأمة من تشريعات خاصة بتكويت الوظائف، وحرصا على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين لإيجاد فرص عمل للخريجين وايضا لإيضاح آلية العمل داخل الوزارات لكي تحظى بالشفافية والتوازن الوظيفي.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 - عدد المعينين على بند التعيين والعقود والمكافآت في وزارتي العدل والاسكان (كويتيين، أبناء كويتيات، غير محددي الجنسية، وافدين) كل على حدة؟ وما الاحتياج الفعلي من الموظفين في الوزارتين؟



2 - ما الاحتياج الفعلي من أعداد الموظفين الكويتيين في الجهتين المذكورين أعلاه؟



3 - كم عدد الخريجين الذين تم تعيينهم خلال عام 2020 حتى 2023؟ وما تخصصاتهم؟



4 - هل هناك خطة احتياج سنوية للخريجين الجدد لتعيينهم؟



5 - هل هناك وظائف إشرافية أعلن عنها أو لم يعلن عنها في الجهتين المذكورتين أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما تلك الوظائف؟



6 - عدد المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين في مكتب الوزير ومكاتب الوكلاء المساعدين وغيرهم مع ذكر جنسياتهم.