في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بجائزة نقدية بقيمة 1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر سبتمبر الماضي، وهم:



عمرو محمد الزغبي، شهربان عبدالعزيز صادق، فضيله مبارك العبدان، عمر إبراهيم عمر عبدالله، أحمد عزيز حسني (قاصر)، مريم محمد أحمد الكندري، رسماري دل رودريغز، أماني رمضان علي موسى، شيخه حمد الجاري، زينب جابر عباس حسن علي.



يذكر أن 30 نوفمبر المقبل الفرصة الأخيرة للإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب مليونير الدانة للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليوني دينار، والذي يقام في تاريخ 18 يناير 2024 بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة ارنست أند يونغ، علما أن بنك الخليج رفع قيمة الجائزة مؤخرا من 1.5 إلى مليوني دينار، في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه، وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع.



ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ مليوني دينار.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.



ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار، للحفاظ على فرص المشاركة في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.