قال تقرير كامكو إنفست ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر 2023 متأثرة بتراجع أسواق الأسهم العالمية، ويعزى هذا التراجع العالمي إلى مخاوف المستثمرين من استمرار ارتفاع سعر الفائدة لفترة أطول وذلك في ظل ترسخ التضخم وقوة الاقتصاد بما لا يسمح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة.



وذكر التقرير ان بورصة الكويت أنهت تداولات شهر سبتمبر 2023 على تراجع شهري بنسبة 1.7% مغلقة عند 7.886.7 نقطة، على خلفية الخسائر المتواصلة التي منيت بها على مدار الشهر. في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي هذا الشهر بلغت نسبتها 1.3% و0.4%، على التوالي. وأثر الانخفاض الشهري على أداء السوق منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه، حيث أصبح مؤشر السوق العام أكبر المؤشرات المتراجعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي، بخسائر بلغت نسبتها 5.6%. كما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 7.3% منذ بداية العام، في حين تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.2% مقابل ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.2%.