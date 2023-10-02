أطلقت شركة كي بي إم جي الأكاديمية المتخصصة في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة التابعة لشركة كي بي إم جي KPMG ESG بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وبعض الجامعات والمؤسسات الرائدة في العالم وتستفيد الأكاديمية التي تتسم بقابليتها للتطوير من منصة كي بي إم جي المتخصصة في المساعدة على التعلم وإجراء التحليلات KPMG Learning Enablement and Analytics Platform، وهي منصة محددة المواصفات مسبقا تم تمكينها بواسطة برنامج مايكروسوفت Microsoft 365 ومايكروسوفت Azure وبرنامج Teams وبرنامج مايكروسوفت فيفا ليرننج Microsoft Viva Learning والتي تساعد على تقديم خدمة التعلم مباشرة من خلال تدفق العمل، ويمكن تقديم المنصة كأداة تعليمية افتراضية مستقلة أو يمكن دمجها في منصات التعلم الداخلية الخاصة بالعملاء، مما يساعد المؤسسات على دعم مبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال تقديم التعلم التأسيسي والمتقدم حول مجموعة واسعة من الموضوعات والتخصصات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).



وقد قال ماجد مكي، شريك ورئيس استشارات التكنولوجيا في شركة كي بي إم جي بالكويت: يأتي التعاون بين شركة كي بي إم جي ومايكروسوفت في وقت مثالي يسعى فيه رواد الأعمال إلى تعزيز معرفتهم بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة والمشهد التنظيمي المتغير بغرض اتخاذ قرارات محصنة في المستقبل، ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا من شركة مايكروسوفت والنظام البيئي المعرفي من شركة كي بي إم جي، فإننا نعتزم جمع كافة المعلومات والأفكار ذات الصلة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في منصة واحدة.



وأضاف علي عباس، المدير التنفيذي ورئيس استشارات المخاطر: توفر أكاديمية KPMG ESG المدعومة بسحابة مايكروسوفت، المعرفة والأدوات التي يحتاج اليها رؤساء الشركات وفرقهم لبناء أعمال أكثر استدامة ومعالجة قضايا تغير المناخ الحالية والمستقبلية ودعمهم خلال مسيرة تحول المشهد البيئي والاجتماعي والحوكمة من مرحلة الاستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ.