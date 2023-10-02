وصلت بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى ناغورني قره باغ أمس لتكون الأولى منذ ثلاثة عقود، وفق ما أعلنت باكو، بعدما غادر جميع السكان الأرمن تقريبا مذ استعادت أذربيجان السيطرة على الجيب الانفصالي.



وأفاد ناطق باسم الرئاسة الأذربيجانية وكالة فرانس برس، بأن «بعثة أممية وصلت إلى قره باغ» لتقييم الاحتياجات الإنسانية خصوصا.



وهي المرة الأولى منذ 30 عاما التي تتمكن فيها المنظمة الدولية من دخول المنطقة.



وطلب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشكل طارئ ما يزيد على عشرين مليون يورو لتلبية الحاجات الإنسانية المتنامية مع نزوح الأرمن.



في هذه الأثناء، حث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان كلا من أذربيجان وأرمينيا، على إجراء محادثات لاستعادة السلام في ناغورنو قره باغ، مضيفا أن المنطقة تعاني من أزمة إنسانية.



وأضاف البابا فرنسيس خلال قداس امس «تابعت الوضع المأساوي للنازحين من ناغورنو قره باغ خلال الأيام الماضية، وأجدد دعوتي للحوار بين أذربيجان وأرمينيا، على أمل أن تؤدي المحادثات بين الطرفين إلى اتفاق دائم يضع حدا للأزمة الإنسانية».



جاء ذلك في وقت سيلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الخميس المقبل في غرناطة في إسبانيا لإجراء محادثات بوساطة غربية في محاولة لإنهاء العداء التاريخي بين باكو ويريفان.



وفي ظل صعوبات تعترض استقبالهم في أرمينيا البالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، تظاهر مجددا معارضو رئيس الحكومة الأرميني نيكول باشينيان، المتهم بالوقوف «متفرجا» أمام هجوم باكو الذي تخلت عنه موسكو.



وفي أذربيجان أعلن المدعي العام قمران علييف فتح تحقيقات جنائية حول ارتكاب جرائم حرب على يد 300 مسؤول من الانفصاليين.



وأكد في مؤتمر صحافي امس «حث هؤلاء الأشخاص على تسليم أنفسهم طوعا».



وبات إقليم قره باغ على وشك أن يفرغ من سكانه البالغ عددهم حوالي 120 ألف نسمة، مما أثار أزمة لاجئين.



وشاهدت مراسلة لفرانس برس عند معبر حدودي قرب ممر لاتشين، وهو الطريق البري الوحيد الذي يربط الإقليم بأرمينيا، سيارة واحدة فقط تأتي من الجيب الذي أصبح شبه مهجور.



ويـــؤكــد سـيـرغـــي أستساريان (40 عاما)، أنه من آخر الأرمن المغادرين لقره باغ، وقال لفرانس برس «لا يوجد لدي أدنى فكرة إلى أين سأذهب، ربما أوروبا»، مبديا أمله في أن يعود اللاجئون حال «تقديم أذربيجان ضمانات ومساعدات».



وأضاف «تحدثت مع الشرطة الأذربيجانية التي أخبرتني أنه لن يكون هناك أي مشاكل حال رغبنا في العودة وبإمكاننا أن نعيش في بيوتنا».