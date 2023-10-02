القاهرة - خلود أبوالمجد



تحدثت الفنانة هيدي كرم بشأن المشاهير عن المعاناة من سخرية وتنمر وتعليقات رواد «السوشيال ميديا»، مطالبة متابعيها بمراعاة مشاعر نجوم الفن وخاصة النساء، وأكدت أنها مثل أغلب المشاهير تتحمل إهانات كثيرة وتعاني من التنمر.



وقالت هيدي في فيديو نشرته عبر حسابها بـ «انستغرام»: «إحنا اتهرينا والله كمشاهير، بتكلم بصراحة بالنيابة عن مشاهير وخاصة ستات زيي، اتهرينا من الشتيمة والتهزيق وقلة القيمة والإرهاب على السوشيال ميديا وإنكم بتحسسونا إننا منسواش، واتهرينا من إننا نتشتم ونتهان ونتهزق بجد والله حقيقي ده كتير، هو مفيش من الأحمر ده مفيش شوية دم وإحساس».



وأردفت: «صدقوني الناس اللي بتشتمنا لو شتمناهم نفس الشتيمة هينتحروا تاني يوم، إحنا عندنا جهاز عصبي قوي جدا لإننا مستحملين ومنحسين ومش بنرد، إحنا مش هنعمل كده لإننا محترمين ومؤدبين وحساسين وبنقدر مشاعر الآخرين اللي هي مش عندكم خالص».



وواصلت هيدي حديثها: «كده كتير شوفوا لكم لعبة تانية لإن كرامتنا مش لعبة في إيديكم، وبالراحة علينا، كل واحد عنده مشاكل ومآسي وناس لها أزمات في شغلها وأزمات عائلية واجتماعية وعاطفية وصحية، وأرجو ورجاء محبة تخفوا على بعض شوية مفيش بيننا وبينكم ثأر ونجاحنا مش معناه فشلكم وممكن كل الناس تنجح، وأرجوكم بالراحة على اخواتكم الفنانين الطيبين الحلوين اللي بيعملوا لكم حاجات حلوة».