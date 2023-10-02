هل الأغذية العضوية صحية أكثر من المزروعة تقليدياً؟



يزعم أستاذ في جامعة هارفارد أنه لا يوجد دليل يثبت أن الأغذية العضوية صحية أكثر من الخيارات المزروعة تقليديا. ولطالما وصفت الأطعمة العضوية بأنها متفوقة على الأطعمة المزروعة تقليديا، حيث تزعم بعض الدراسات أنها تضيف خصائص صحية ويمكن أن تقي من الأمراض.



وفي هذا الصدد، قال روبرت بالبيرغ، الأستاذ في برنامج علوم الاستدامة بجامعة هارفارد، إن الأدلة التي تشير إلى أن الأغذية العضوية صحية أكثر، غير موثوقة، كما أن استخدام كميات أقل من المبيدات الحشرية قد لا يكون له تأثير على الصحة. وقال: «لا يوجد دليل موثوق يوضح أن الأطعمة المزروعة عضويا أكثر تغذية أو أكثر أمانا للأكل. إذا اتبعنا العلم، فإن الأغذية العضوية تفقد ميزتها الواضحة».



وأشار بالبيرغ إلى مراجعة أجرتها جامعة ستانفورد عام 2012، والتي نظرت في 237 دراسة حول الأغذية العضوية، حيث لم يجد الباحثون أي اختلافات مقنعة في العناصر الغذائية أو الفوائد الصحية بين الأطعمة العضوية والتقليدية. وكان الاختلاف الرئيسي هو أن الأطعمة العضوية تحتوي على عدد أقل من المبيدات الحشرية.



وقالت د.دينا إم برافاتا، كبيرة معدي الدراسة: «لا يوجد فرق كبير بين الأطعمة العضوية والتقليدية إذا كنت شخصا بالغا وتتخذ قرارا يعتمد فقط على صحتك». وتستخدم الأطعمة العضوية المبيدات الحشرية، ولكن وفقا لإدارة الزراعة الأميركية، فهي تقتصر في الغالب على المصادر الطبيعية، مثل النحاس والكبريت، في حين أن المنتجات التقليدية يمكن أن تستخدم المبيدات الحشرية الاصطناعية.



ومع ذلك، لايزال المزارعون العضويون يواجهون قيودا على الوصول إلى 25 مبيدا اصطناعيا، في حين يمكن للزراعة التقليدية استخدام أكثر من 900 مبيد. وقال د.بالبيرغ إن حظر المبيدات الاصطناعية من الأطعمة العضوية ليس له أي فوائد صحية. الحظر العضوي على المواد الكيميائية الاصطناعية فشل أيضا في تحسين سلامة الأغذية في الولايات المتحدة، نظرا لأن استخدام المبيدات الحشرية أصبح الآن منظما بشكل كبير في الزراعة التقليدية (استخدام المبيدات الحشرية اليوم أقل بنسبة 82% مما كان عليه في عام 1972). الجدير بالذكر أن دراسة فرنسية منشورة في JAMA Internal Medicine، أظهرت أنه من بين 70 ألف بالغ، كان لدى أولئك الذين تناولوا الأغذية العضوية نسبة أقل من السرطان بنحو 25% من أولئك الذين لم يتناولوا الأطعمة العضوية مطلقا.

المصدر: «ديلي ميل»

