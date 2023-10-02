بيروت ـ منصور شعبان



على أثر مقتل الشاب نجيب أحمد رباح برصاص حاجز للجيش على طريق بلدة اللبوة، بعد رفضه الامتثال لإدارة التوقف، قامت عشيرة رباح بإقفال الطريق العام في البلدة احتجاجا، واستمر الطريق مقفلا منذ الحادث الذي وقع أول أمس بتقطع. وصباح أمس، أجرى الضباط المسؤولون اتصالات مع المعنيين في بلدة اللبوة، لكن أهالي القتيل رفضوا الإذعان، وعندما أقبلت قوة عسكرية باتجاه الحشود المقفلة لهذه الطريق الدولية تعرضت لإطلاق النار من جانب المسلحين فرد الجيش على النار بالمثل.



ونجحت الاتصالات في دفع الأهالي إلى الانكفاء والاكتفاء بمناشدة قائد الجيش العماد جوزاف عون الاقتصاص ممن تسبب بقتل ابنهم البالغ من العمر 22 سنة.



كما أصدرت «عشيرة آل رباح وأهالي بلدة اللبوة» بيانا أفاد بأن «نجيب أحمد رباح كان متجها مع رفاق له من بلدة العين إلى بلدة اللبوة، ودون أي سبب يذكر تمت مطاردتهم من قبل أشخاص ملثمين يرتدون بزات عسكرية على متن دراجات نارية، واقدموا على إطلاق النار من أسلحة حربية باتجاه السيارة مما أدى إلى مقتل نجيب رباح.