القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي، مشددا على أن الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج راسخ، بالتوازي مع السعي المستمر لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، على النحو الذي يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان.



‏‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر.



‏‎وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل أعرب عن الامتنان والتقدير لما تحظى به المنظومة القضائية من اهتمام وتطوير مستمرين، مثمنا الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، ومستعرضا كذلك للإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، وما تم من إجراءات للتطوير التقني في مختلف الجهات والهيئات القضائية، كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، إدراكا للدور الحيوي الذي يقوم به القضاء في بناء وحماية المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للمواطنين كافة.



حضر الاجتماع كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسني حسن عبداللطيف، ورئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم عزب، والنائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي، ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ أحمد عباس، ورئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد عامر محمد، ورئيس هيئة القضاء العسكري اللواء حاتم الجزار، ومساعد أول وزير العدل أمين عام مجلس الهيئات القضائية المستشار نجاح موسى.