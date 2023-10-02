إلى جانب قلة الممنوح منه واضطرار الكثير من السوريين للانتظار لأشهر للحصول عليه، تفاقمت أزمة جواز السفر مع بروز عقبة إضافية تمثلت برفض عدد من الدول القبول بالإصدار الجديد المعروف بـ «البيوميتريك» أو «الجواز الالكتروني» ما تسبب بتأخر سفر الكثير منهم.



فقد رفضت سفارات وقنصليات منح حملة جواز السفر السوري الجديد تأشيرات دخول «فيزا»، وذلك بعد أسابيع قليلة من بدء تسليم الإصدار الجديد.



وقال موقع «صوت العاصمة» المحلي إن العديد من السفارات والقنصليات العربية والأجنبية رفضت الاعتراف بالنسخة الجديدة من الجواز، وذكر أن مسافرين ممن استخرجوا جوازات سفر مؤخرا بطبعتها الجديدة، لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة دخول أربيل، حيث رفضت السفارة العراقية منحهم الموافقة على دخول البلاد لأسباب تتعلق بجواز السفر.



ونقل عن مسافرين آخرين أن السفارة الإيطالية في بيروت رفضت الاعتراف بالنسخة الجديدة من الجواز، ولم تقبل الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة السفر.



كما علقت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق مؤقتا منح تأشيرات السفر للمتقدمين للحصول عليها، إذ قال الموقع ذاته إن السفارة الإماراتية راسلت وزارة الخارجية السورية بشأن «مشكلات فنية تتعلق بالنسخة الجديدة من جوازات سفر المواطنين السوريين».



ونقل «صوت العاصمة» عن مصدر في إدارة الهجرة والجوازات أن كل المشكلات التي تعرض لها الراغبون في السفر في قنصليات وسفارات دول عربية وأجنبية سببها عدم إبلاغ الحكومة لخارجيات وسفارات تلك الدول بالتغييرات التي طرأت على جواز السفر، ما دفعها لمعاملة النسخة الجديدة كجواز سفر مزيف، مضيفا أن المسافرين من حملة النسخة القديمة من جواز السفر والذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة سفر لم يواجهوا مثل تلك المشكلات في السفارات والقنصليات.



وقال المصدر إن الحكومة بدأت بمراسلة بعض السفارات ووزارات الخارجية وإبلاغهم بنماذج جواز السفر السوري الجديد والتغييرات التي طرأت عليه لحل المشكلة.



ونقل موقع «أثر» الموالي عن مكاتب سياحية عدة في دمشق تأكيدها، أن كلا من أربيل ودبي والدول الأوربية لم تقبل حتى الآن بالتعامل بجواز السفر الإلكتروني.



ونوه أحد أصحاب المكاتب بحديث مع «أثر» إلى أن مصر وسلطنة عمان والأردن من الدول التي قبلت بالجواز الجديد.