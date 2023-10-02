القاهرة - ناهد إمام



كشف خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري المصري للصناعات الكيماوية والأسمدة، انه رغم التحديات العالمية وانعكاساتها على السوق الداخلي فقد حقق القطاع نموا بنسبة 3%، وأشار أبوالمكارم، في لقاء مع «الأنباء» إلى ان القطاع يمثل الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز الطبيعي، وتحقيق قيمة مضافة وتعميق التصنيع المحلي.



وفيما يلي نص الحوار:



كيف ترون فرص الاستثمار في الصناعات الكيماوية؟



٭ تتجه الدولة لتنمية ذلك القطاع بشكل كبير والعمل على دعمه، نظرا لنموه السريع في السوق المحلي، إلى جانب وجود فرص كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الصناعات الكيماوية الذي تتنوع منتجاته ما بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج لكافة القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، فضلا عن المنتجات تامة الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشرة، وجميعها تمثل عنصر جذب لاستثمارات المصري بالداخل والمغتربين في الخارج.



وما عدد الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع؟



٭ وفقا لخريطة مصر الاستثمارية تصل لحوالي 437 فرصة استثمارية، مع الأخذ في الاعتبار أن استراتيجية الدولة لتوطين 152 صناعة تحتل منها الصناعات الكيماوية عدد كبير.



ماذا عن صادرات القطاع العام الحالي؟



٭ حققت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 3.3 مليارات دولار، رغم حالة الركود وعدم الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها أهم الأسواق والتي أدت إلى تراجع الصادرات الخاصة بالمنتجات الوسيطة التي تدخل في عمليات التصنيع، فضلا عن ارتفاع أسعار استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وعدم توافرها بالسوق المحلي مما انعكس على ارتفاع تكاليف الإنتاجية وارتفاع سعر المنتج النهائي، ورغم ذلك حقق قطاع الصناعات الكيماوية ارتفاع معدل نمو العام الماضي بنسبة 3% مقارنة بالعام الأسبق.



ما أسباب الزيادة المحققة في الصادرات رغم التحديات؟



٭ إن الطفرة في زيادة الصادرات الكيماوية لم تأت من فراغ، لافتا إلى أنه تم رد أعباء الصادرات، والبدء في صرف المستحقات للمصدرين بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه للمبادرة السادسة، ينعكس بالإيجاب على نمو الصادرات المصرية. إلى جانب فتح أسواق جديدة خلال الأعوام الماضية، ودعم الشحن لأفريقيا حيث كان يتم دعم 80% من فاتورة الصادرات لأفريقيا.



ما التوقعات بالنسبة للتصدير نهاية العام؟



٭ مع الزيادة، خلال النصف الأول من العام في حجم الصادرات، من المتوقع أن تصل صادرات القطاع نهاية العام إلى نحو 5.8 مليارات دولار، خاصة أن مصر توسعت بشكل كبير في الأسواق العالمية، نظرا لجودة المنتج، حيث إن «بدون جودة مفيش تصدير»، وتضمنت أهم منتجات الكيماويات المصرية التي كان لها النصيب الأكبر في التصدير هي البلاستيك والبتروكيماويات، والقدرة على منافسة تركيا والهند والصين ودول جنوب شرق آسيا.