هادي العنزي



ذكر مدرب الفحيحيل فراس الخطيب أن النتيجة النهائية لمواجهة فريقه أمام القادسية (0-3)، لا تعكس الأداء العام للفريقين في المباراة، مضيفا: اننا تأثرنا كثيرا بالطرد في الشوط الثاني، وزاد الحمل البدني على اللاعبين، مما تسبب في إصابة أكثر من لاعب، وأجبرنا على إجراء عدة تبديلات بسبب الإصابة الناجمة عن الإرهاق، فضلا عن غياب المهاجم البرازيلي فيكتور دا سيلفا الذي سيغيب لنهاية الموسم لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.



وأكد الخطيب أن «الأشاوس» قدموا مباراة جيدة، أمام القادسية الذي لعب بكامل عناصره، وقال: «قدمنا مباراة ممتازة خلال 70 دقيقة، وأتمنى أن تتحسن الأمور في القريب العاجل».