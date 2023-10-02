مبارك الخالدي



يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي في السابعة مساء اليوم على ستاد نادي الكويت ضيفه فريق النجمة اللبناني ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولحساب المجموعة ذاتها يستقبل متصدر المجموعة فريق الرفاع البحريني بـ 3 نقاط فريق الزوراء العراقي بلا رصيد من النقاط.



ويخوض الاخضر المباراة وفي رصيده 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الاولى على الزوراء 2-1، ويبحث العربي الليلة عن نجمة اخرى والفوز الثاني تواليا ليعزز حظوظه في صدارة المجموعة مستثمرا حالة الاستقرار الفني والمعنوي التي يمر بها الفريق.



ويستمر غياب عدد من اللاعبين عن صفوف الفريق بداعي الايقاف وهم الحارس سليمان عبدالغفور وسلطان العنزي وسلمان العوضي، ويعول المدرب الالماني توماس برداريش على نخبة من لاعبي الخبرة والمحترفين والعناصر الشابة والتي توسع من خياراته للبدء في المباراة والتعامل مع احداثها.



ويعتمد الاخضر على قوته الهجومية بتواجد حمزة خابا وممادو ثيام ومن خلفهما وليد الصبار وعلي خلف وعبدالرحمن الظفيري وتقدم الظهيرين حمد القلاف وجمعة عبود او عبدالله عمار.



وفي المقابل يأمل النجمة تعويض اخفاقه في الجولة الاولى بعد سقوطه امام الرفاع 0-2، وتضم صفوف الفريق اللبناني مجموعة متجانسة من اللاعبين تتميز بالقوة البدنية والسرعة يتقدمهم العائدان الى التشكيلة صمام الامان الحارس علي السبع وعلي جواد الى جانب قاسم الزين وعلي حمام وديمترو بيلونو.