سقط باريس سان جرمان حامل اللقب، في فخ تعادل سلبي مخيب أمام مضيفه كليرمون فيران أمس الأول في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما استعاد موناكو الصدارة مؤقتا بفوزه المثير على ضيفه مرسيليا 3-2.



في المباراة الأولى، أهدر باريس سان جرمان فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتا قبل رحلته إلى إنجلترا لمواجهة مضيفه نيوكاسل الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وكان سان جرمان مرشحا فوق العادة لكسب النقاط الثلاث، خصوصا عقب فوزه الكبير على غريمه التقليدي وضيفه مرسيليا برباعية نظيفة في المرحلة الماضية وقبله على بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الافتتاحية للمسابقة القارية العريقة، لكن مهاجميه خصوصا نجمه العائد من الإصابة كيليان مبابي تناوبوا على إهدار الفرص.



واشتكى مدربه الإسباني لويس إنريكي من أرضية الملعب لمحطة «أمازون برايم»: «حاولنا خلق الفرص والفوز بالمباراة لكن كان من المستحيل تقريبا ترجمتها بالطريقة الصحيحة لأن الكرة كانت ترتد دائما، خاصة بالنسبة للمهاجمين عندما حاولوا التسجيل»، مضيفا: كنت أعلم أن عشب الملعب جديد، لقد قاموا بتغييره قبل ثلاثة أيام، لكننا لم نكن محظوظين باللعب عليه في هذه الظروف.



وهذا التعادل الثالث للنادي الباريسي في الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويبقى ثالثا مؤقتا. في المقابل، كسب كليرمون فيران نقطته الثانية فقط هذا الموسم، فتخلص من المركز الأخير مؤقتا.



إلى ذلك، استهل لاعب الوسط الدولي الإيطالي السابق جينارو غاتوزو مشواره على رأس الإدارة الفنية لمرسيليا بخسارة مخيبة أمام مضيفه موناكو 2-3.