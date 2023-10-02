توج لاعب القادسية عذبي الحمد بطلا للبطولة الوطنية الـ 15 للاسكواش لفئة العمومي، والتي اختتمت الاربعاء الماضي على الملعب الزجاجي في اتحاد الاسكواش بمنطقة جنوب السرة.



وكان الحمد قد تألق في اللقاء النهائي وفاز على زميله بالنادي أحمد الطواري 3-0، ليكتفي الطواري بالوصافة، فيما جاء لاعب الشباب راشد بورسلي في المركز الثالث بفوزه على لاعب القادسية ابراهيم العريان 3-0، وتعتبر الميدالية البرونزية التي حققها بورسلي هي الاولى لفريق الشباب منذ بداية مشاركاته.



وعقب اللقاء الختامي، قام بتسليم الكؤوس والميداليات الملونة على اللاعبين الفائقين نائب رئيس الاتحاد خالد الحبيب، وأمين السر العام حامد العمران، وأمين الصندوق مشعل الشرقاوي، وأمين السر المساعد حمد الدغيم ورئيس لجنة المسابقات عادل الغريب.



وعن نتائج الفئات السنية الاخرى، ففي فئة تحت 19 سنة حقق المركز الاول لاعب خيطان قدير جول، وجاء ثانيا عبدالرحمن المغربي (القرين)، وحقق المركز الثالث جاسم الغريب (اليرموك)، ورابعا عبدالرحمن الصانع (خيطان).



وفي فئة تحت 17 سنة، تألق لاعب القرين فهد الغيص وتغلب على المصنف الاول طلال جول بثلاثة أشواط دون رد بعد أداء مميز وحماسي تفاعلت معه الجماهير الحاضرة، ليكتفي جول بالوصافة، وجاء عبدالرحمن الصانع ثالثا، وعبدالرحمن الكندري رابعا وكلاهما من خيطان.



وفي فئة تحت 15 سنة، حقق اللقب عبدالرحمن الكندري (خيطان)، وجاء ثانيا عيسى النجادة (العربي)، وعبدالمحسن العتيبي (خيطان) ثالثا، فيما اكتفى لاعب القرين مهدي اسامة في المركز الرابع.



أما في فئة تحت 13 سنة، ففرض لاعب خيطان صالح الكندري نفسه بطلا بفوزه الصريح على لاعب العربي عبدالله حسين رضا 3-0، وجاء لاعب القرين حمود الصواغ ثالثا تاركا المركز الرابع للاعب خيطان فهد جول.



وفي فئة تحت 11 سنة، جاء لاعب الكويت عبدالله العلي في المركز الاول، واحتل لاعب القرين عبدالله السباعي الوصافة، فيما جاء لاعب الكويت عبدالرحمن المسبحي ثالثا وفهد جول من خيطان رابعا.



وفي فئة السيدات، قدمت الناشئة الواعدة سارة العلي اداء فنيا رفيعا وتوجت باللقب بفوزها على لاعبة القرين المميزة عائشة المذن التي جاءت ثانية، فيما احتلت لاعبة نادي سلوى دنيا حسن جمعة بالمركز الثالث، واحتلت لاعبة الصليبخات نيرانجانا المركز الرابع. وقد قدمت عضو اللجنة النسائية أسماء عاشور الكأس والميداليات للاعبات.