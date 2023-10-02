واصل حكام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إثارة الجدل، حول قراراتهم التي أصبحت عاملا مؤثرا وحاسما في نتائج عدد من المباريات، وكان آخرها مواجهة ليفربول ومضيفه توتنهام هوتسبير أمس الأول، التي انتهت لمصلحة الأخير 2-1، وقبلها مواجهة أرسنال ومان يونايتد، الأمر الذي أثار استياء العديد من المدربين والنقاد، ومحبي الكرة الإنجليزية.



وبعد على الأحداث التي شهدتها قمة توتنهام وليفربول في لندن، اعترفت لجنة «PGMOL»، المسؤولة عن حكام كرة القدم، بوقوع خطأ خلال قمة مواجهات الجولة الـ 7، حيث أكدت اللجنة في بيان صحة هدف لويس دياز (34) الذي ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد. وقالت: «نعترف بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من المباراة». وتابعت في بيانها «تم إلغاء هدف دياز بداعي التسلل من قبل فريق الحكام وكان هذا خطأ واقعيا واضحا». وأتمت اللجنة المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية في بيانها: «ستقوم اللجنة بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ»، وقد أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد، إيقاف حكم تقنية الفيديو المساعد دارين إنجلاند ومساعده دان كوك، بسبب عن الخطأ الفادح.



من جانبه، علق مدرب ليفربول يورغن كلوب على بيان لجنة «PGMOL»: «كيف يساعدنا ذلك الآن؟، لن نحصل على نقاط مقابل ذلك، لذا فهو لا يساعد، لا أحد يتوقع اتخاذ قرارات صحيحة بنسبة 100% على أرض الملعب، لكن أعتقد أننا جميعا اعتقدنا أنه عندما تم استخدام تقنية الفيديو فإنها قد تجعل الأمور أسهل».



وتابع المدرب الألماني: «تم اتخاذ القرار (إلغاء الهدف) بسرعة كبيرة، لقد غير مجريات المباراة، وهذا هو الحال، لقد سجلنا هذا الهدف الرائع، ومثل هذه الأهداف هي الوسيلة التي يمكنك أن تهزم بها خصومك»، مضيفا لم يسبق أن شاهدت مباراة بهذا القدر من القرارات الظالمة، تلك القرارات كانت جنونية وغير عادلة، ولا يمكن تحملهم بمزيد من الأخطاء.



وفي وقت سابق، وجه الهولندي إريك تين هاج مدرب مان انتقادات شديدة إلى حكام تقنية الفيديو «VAR» مشددا على أن فريقه قد حرم بشكل غير صحيح من تسجيل هدف حسم المباراة، وذلك بعد خسارته أمام أرسنال 1-3، وقال حينها: «لقد شاهد الجميع المباراة، لكنهم شاهدوا زاوية خاطئة!».



إلى ذلك، تختتم مساء اليوم الجولة السابعة للدوري الانجليزي بمباراة واحدة حيث يستضيف فولام على ملعبه كرافين كوتج نظيره تشلسي.