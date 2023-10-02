استعاد إنتر ميلان نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه ساليرنيتانا برباعية نظيفة حملت توقيع قائده ومهاجمه الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أمس الأول في المرحلة السابعة من الدوري الايطالي لكرة القدم، فيما واصل ميلان مطاردته بحسمه القمة أمام لاتسيو في صالحه بالنتيجة ذاتها.



وواصل نابولي حامل اللقب انتفاضته بعد تعثره في ثلاث مباريات متتالية، بفوز كاسح على مضيفه ليتشي 4-0.



في المباراة الاولى، استعاد إنتر توازنه بعد سقوطه المفاجئ أمام ساسوولو 1-2 في المرحلة الماضية، وحافظ على صدارته برصيد 18 نقطة بفارق الاهداف أمام جاره ميلان.



وبعد انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي، دك مارتينيز البديل شباك ساليرنيتانا بأربعة اهداف في اقل من نصف ساعة (62 و78 و85 من ركلة جزاء و89) محرزا رباعية تاريخية «سوبر هاتريك»، لينتزع مارتينيز صدارة لائحة الهدافين برصيد 9 اهداف.



وقال مدرب الانتر سيموني إنزاغي بعد الفوز برباعية: «إنه انتصار مهم للغاية، خلقنا الكثير من الفرص بالشوط الأول وكان علينا التسجيل، لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني لأن ساليرنيتانا يمكنه خلق المشاكل لخصومه على ملعبه، لكن لدي لاعبين ذوي خبرة وكان عليهم التكيف بشكل أفضل، قمنا بتسوية الأمور خلال الاستراحة وتحسنا».



وبقي ميلان على مطاردته لانتر، بعدما حقق فوزا مهما على لاتسيو 2-0 على ملعب سان سيرو في ميلانو في قمة المرحلة. وسجل هدفي «الروسونيري» الاميركي كريستيان بوليسيك (60) والسويسري نواه أوكافور (88).



وحقق ميلان فوزه الثالث تواليا منذ خسارته المذلة على يد انتر 1-5 في المرحلة الرابعة، فيما مني لاتسيو وصيف الموسم الماضي بخسارته الرابعة وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.



في المقابل، حقق نابولي فوزه الثاني تواليا بعد تعثره في ثلاث مباريات متتالية بعد اكتساحه مضيفه ليتشي برباعية نظيفة. وتختتم المرحلة السابعة اليوم بثلاث مباريات، فيلعب تورينو مع هيلاس فيرونا، وساسوولو مع مونزا، وفيورنتينا مع كالياري.



إسبانيا



وضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإسباني، واصل ريال سوسييداد رابع الموسم الماضي صحوته بفوز ثالث تواليا عندما اكرم وفادة ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الفرنسي الاصل روبان لو نورمان (30) والياباني تاكيفوسا كوبو (48) رافعا رصيده الى خمسة اهداف هذا الموسم، والقائد ميكل أويارسابال (66).



وصعد ريال سوسييداد الى المركز الرابع مؤقتا برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام اتلتيك بلباو الذي تراجع الى المركز الخامس وبات مهددا بالتراجع الى السادس.



وتختتم المرحلة الثامنة اليوم بلقاء لاس بالماس مع سلتا فيغو.