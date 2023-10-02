تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس اتحاد الكرة الطائرة الـ 57. وتجمع المباراة الافتتاحية في الدور التمهيدي للبطولة نادي كاظمة مع نادي الشباب على صالة نادي القادسية، والتضامن مع العربي على صالة الاتحاد، والساحل مع الكويت على صالة نادي كاظمة، وبرقان مع القادسية على صالة الاتحاد.



يذكر أن نادي الكويت قد فاز بالنسخة الماضية من البطولة بعد تغلبه على القادسية بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الاتحاد.



وأقيمت البطولة 56 مرة توج بلقبها الكويت 18 مرة والقادسية 17 مرة وكاظمة 13 مرة، فيما ظفر بها العربي سبع مرات والجهراء مرة واحدة.