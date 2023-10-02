انتهى موسم صيد الحيتان في آيسلندا هذا العام مع اصطياد 24 حوتا، على ما أعلن الصيادون، في حين يحوم الشك حول استمرار هذه الممارسة التي يزداد الجدل بشأنها.



وأعلن كريستيان لوفتسون، مدير «هفالور» التي تشكل الشركة الوحيدة التي لاتزال تمارس صيد الحيتان في آيسلندا مساء السبت، نهاية موسم صيد الحيتان لعام 2023، والذي كانت فترته محددة جدا، إذ استمر لثلاثة أسابيع في سبتمبر بعدما أوقف في يونيو لمدة شهرين.



وآيسلندا هي من بين ثلاث دول إلى جانب النرويج واليابان لاتزال تمارس صيد الحيتان التجاري، رغم الانتقادات الشديدة التي يلقاها هذا النشاط من مدافعين عن البيئة وناشطين في مجال حقوق الحيوانات.



وأظهرت المراقبة التي أجرتها الوكالة البيطرية الحكومية أن الرماح المتفجرة التي يستخدمها الصيادون تسببت في جعل الحيتان تعاني لفترة طويلة، إذ استمرت عملية الصيد بعد رمي الرماح لمدة وصلت إلى خمس ساعات.