منصور السلطان



ألقى رجال دوريات إسناد مديرية امن الجهراء القبض على آسيوي يروج الخمور في منطقة الجهراء بحوزته 18 بطل خمر محلية وقطعة حشيش. وفي التفاصيل، فإن بلاغا ورد مساء امس لرجال دوريات إسناد امن الجهراء يفيد بوجود شخص ظهرت عليه علامات الارتباك يجلس اسفل عمارة في منطقة أسواق الجهراء، وعلى الفور توجه رجال الدوريات لموقع البلاغ، حيث تمت مشاهدة المشتبه به الذي فور مشاهدته لدورية الشرطة لاذ بالفرار، وبعد اللحاق والإمساك به تبين انه آسيوي وأن الأكياس التي تركها خلفه بها 18 قنينة خمر محلية والعثور معه على قطع حشيش. وخلال التحقيق معه، اعترف بأنه يقوم ببيع الخمور المحلية والمواد المخدرة على زبائنه في منطقة أسواق الجهراء، وعليه تمت إحالته والمضبوطات إلى الجهات المختصة.