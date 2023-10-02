لدى تايلن بيغز البالغة من العمر 10 سنوات، نحو 1.5 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي بفضل مقابلاتها مع مشاهير الموضة والترفيه، وهو نشاط يزعج البعض وينطوي على مخاطر، لكنها تقول إنها «تعشقه».



وتترجل الـ «فاشينيستا» التي ترتدي ملابس من أشهر دور الأزياء ونظارات شمس كبيرة، من السيارة التي أقلتها الى عرض ضمن أسبوع الموضة في باريس قائلة بقناعة «أنا أحب الموضة و«أحب التعرف على أشخاص جدد».



يتبعها مصور في كل مكان ويراقبها والدها جوش بيغز الذي تقدمه على أنه «حارسها الشخصي»، في الخلفية بعيدا عن الأنظار.



في السنوات الأخيرة، تغير عالم الموضة بشكل كبير بدفع من المؤثرين الذين أصبحوا أساسيين في هذا القطاع. باتوا ينشطون في سن صغيرة وعددهم يتزايد باستمرار، ويمكنهم إعطاء دفع حقيقي لمبيعات أي علامة تجارية.



كما أن المصممين باتوا يدركون ذلك ولم يعودوا يترددون في إعطائهم أولوية الوصول حتى لو كان ذلك يعني الاستغناء عن وسائل الإعلام التقليدية.



لكن هذا العالم الغامض الذي يتراوح بين الإعلانات والترويج الذاتي ينطوي على مخاطر. في عام 2018، تم رفع دعوى قضائية ضد الممثل والمؤثر على «انستغرام» لوكا سابات من قبل شركة علاقات عامة في الولايات المتحدة لأنه لم يكن ينشر ما يكفي من الصور للنظارات الشمسية.



تقول كلير داهان عالمة نفس الأطفال الفرنسية لوكالة فرانس برس «يمكننا أن نجد الأمر مسليا وظريفا، لكنني أجد أنه من المزعج رؤية طفل يعتمد رموز البالغين والإيماءات وتعبيرات الوجه ونبرة الصوت».