أحمد خميس



أدخل وافد غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية بعد أن قطع جزءا كبيرا من رقبته في محاولة منه للانتحار كرد فعل على ما قامت به فتاة بالزواج من غيره، وتم تسجيل قضية بحقه.



وفي التفاصيل، قال مصدر أمني، إن وافدا أدخل غرفة العمليات بمستشفى الفروانية بعد شروعه بالانتحار، حيث تتلخص الواقعة بعد التحقيق في أن فتاة من نفس جنسية الوافد أبلغته بمكالمة هاتفية أنها تزوجت من شخص آخر مما أصابه بصدمة عاطفية اتجه بسببها إلى دورة المياه في السكن الذي يعيش فيه بمنطقة الفروانية وقام بقطع رقبته بآلة حادة محاولا الانتحار حتى قام صاحبه في السكن بنقله إلى المستشفى لإسعافه.