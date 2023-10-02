كشفت النجمة الهوليودية چنيفر أنيستون، البالغة من العمر 54 عاما، سر رشاقتها المميزة.



وفي لقاء مع مجلة «سي آر فاشن بوك» المعنية بالموضة، فصلت بطلة المسلسل الشهير «فريندز» القواعد الأربعة التي تتبعها لتحافظ على صحتها وقالت «أشرب الكثير من الماء، وأقوم بالتمارين يوميا، وأحاول ان آكل الطعام الطازج والكامل، وأنام قدر استطاعتي».



وأشارت الى ان النوم يشكل تحديا بالنسبة لها تشعر بأثره حينما لا تحصل على قسط كاف من الراحة.



وأضافت أنيستون انها تراقب كذلك ما تشاهده على الشاشة للحفاظ على صحتها العقلية أيضا. وقالت «أحاول ان انتبه إلى ما يدخل إلى دماغي».