منصور السلطان



تمكن رجال قوة الإطفاء العام من السيطرة على حريق اندلع في منزل في منطقة صباح السالم تسبب بوفاة رجل وامرأة وإصابة آخرين بحالات اختناق تم نقلهم الى المستشفى.



وكانت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام ذكرت في بيان لها أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية مساء السبت يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة صباح السالم، وقد وجهت فرق إطفاء من مراكز القرين ومشرف إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في شقة بالدور الأول من المنزل، وعلى الفور باشرت الفرق مكافحة الحريق والسيطرة عليه. هذا، وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص بحالات اختناق، وتم إسعافهم للمستشفى عن طريق فنيي الطوارئ الطبية.