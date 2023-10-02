أعلنت موسكو أن دفاعاتها الجوية أسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتين روسيتين وصاروخين أوكرانيين فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة كراسنودار جنوبي البلاد.



وأضافت الوزارة انه تم اسقاط ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة سمولينسك غرب البلاد، ثم أسقطت طائرتين أخريين في المنطقة.



وتابعت «جرى إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بصاروخين من طراز جروم-2»، مضيفة أن الصاروخين أسقطا فوق منطقة جانكوي.



من جهته، قال الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف اليوم الأحد إن الجنود البريطانيين الذين يقومون بتدريب القوات الأوكرانية سيكونون أهدافا مشروعة للقوات الروسية، وكذلك المصانع الألمانية التي تنتج صواريخ «توروس» إذا قدمت إمدادات لكييف.



واضاف إن مثل هذه الخطوات من قبل الغرب تعجل باندلاع حرب عالمية ثالثة.



وفي منشور على «تليغرام»، وجه مدفيديف غضبه أولا إلى وزير الدفاع البريطاني المعين حديثا غرانت شابس، الذي قال في مقابلة صحفية إن لندن تريد نشر مدربين عسكريين في أوكرانيا بالإضافة إلى تدريب قوات أوكرانية في بريطانيا أو دول غربية أخرى في الوقت الحالي.



وكتب مدفيديف «(هذا) سيحول مدربيهم إلى هدف مشروع لقواتنا المسلحة.. مع العلم تماما انه سيتم القضاء عليهم بلا رحمة.. ليس كمرتزقة، بل على وجه التحديد كمتخصصين بريطانيين في حلف شمال الأطلسي».



وعلق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على تصريحات شابس قائلا إنه لا توجد خطط فورية لنشر مدربين عسكريين في أوكرانيا.



وأضاف سوناك للصحافيين في بداية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مانشيستر «ما كان يقوله وزير الدفاع هو أنه قد يكون من الممكن في يوم من الأيام في المستقبل أن نقوم ببعض هذا التدريب في أوكرانيا».



وأردف قائلا «لكن هذا أمر على المدى الطويل، وليس الآن. لن يتم إرسال جنود بريطانيين للقتال في الصراع الحالي».



ثم حول مدفيديف سهامه إلى ألمانيا، منتقدا بشدة من يطالبون برلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توروس القادرة على ضرب الأراضي الروسية وعرقلة وصول إمدادات موسكو إلى قواتها.



وقال مدفيديف «يقولون إن هذا يتوافق مع القانون الدولي. حسنا، في هذه الحالة، ستكون أيضا الضربات على المصانع الألمانية التي تنتج هذه الصواريخ متوافقة تماما مع القانون الدولي».



وأضاف «هؤلاء الحمقى يدفعوننا بقوة نحو حرب عالمية ثالثة».



من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة إلى كييف إن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من المساعدات العسكرية ووعد بدعم مستمر من الاتحاد الأوروبي لها.



واضاف بوريل في بيان نشر على منصة «إكس» ان «أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الإمكانيات وتحتاج إليها بشكل أسرع».



وأوضح أنه بحث تقديم «مساعدة عسكرية مستمرة من الاتحاد الأوروبي» خلال أول اجتماع له مع وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.



وأردف قائلا «نعد التزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا».



بدوره، شكر عمروف في بيان بوريل على «الدعم المستمر»، وقال إن الاجتماع كان «نقطة انطلاق لتعاون كبير»، وقال إن المناقشات حول مساعدات الاتحاد الأوروبي العسكرية لأوكرانيا تضمنت «المدفعية والذخيرة والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية وبرامج المساعدة طويلة الأمد والدورات التدريبية وتوطين صناعة الدفاع» في أوكرانيا.



وقالت وكالة الدفاع الأوروبية، ردا على أسئلة لوكالة «رويترز»، إن سبع دول من الاتحاد الأوروبي تقدمت بطلبات لشراء ذخيرة بموجب خطة لإيصال قذائف مدفعية تحتاجها أوكرانيا بشدة وتجديد المخزونات الغربية المستنفدة.



في سياق متصل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الديموقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين حول دعم أوكرانيا بعد أن أبقى الكونجرس الأميركي المساعدات لكييف خارج نطاق مشروع قانون الإنفاق الحكومي المؤقت الذي أدى إلى تجنب الإغلاق.



وعندما سئل بايدن في مؤتمر صحافي عما إذا كان يمكنه الوثوق برئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في ​​اتفاقات مستقبلا، أجاب «عقدنا للتو اتفاقا بشأن أوكرانيا، لذا سنكتشف ذلك».



ولم تتضح طبيعة هذا الاتفاق. وانتقد بايدن الجمهوريين لعرقلتهم محادثات الإنفاق الحكومي.