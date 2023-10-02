بشرى شعبان



كشف مصدر في وزارة الشؤون عن ان الوزارة شارفت على الانتهاء من إدراج خدمة الإشهار الإلكتروني للجمعيات الخيرية عبر النظم الإلكترونية، وذلك بالتنسيق بين إدارتي الجمعيات الخيرية والحاسب الآلي في الوزارة. وأوضح المصدر أن الهدف من الخدمة تسهيل الإجراءات على الجمعيات الخيرية وتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين كافة، وتطبيق قواعد الحوكمة في آلية التسجيل، كما تضمنت الخدمة سهولة تقديم طلبات الإشهار وفق الإجراءات المعتمدة. وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن خطة عمل الوزارة بالانتقال الرقمي لكل الإجراءات والخدمات.



وفي مجال آخر، أكد المصدر استمرار الوزارة استقبال طلبات فرق العمل التطوعي ومشاريع الفرق وطلبات الاعتماد عبر خدمة «أونلاين».