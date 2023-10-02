مفرح الشمري

تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، كرّمت اللجنة العليا لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة الكاتب والشاعر محمد سعيد الضنحاني نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، رئيس مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما الشخصية العامة العربية للمهرجان، وذلك تقديرا لدوره البارز وإسهاماته الكبيرة والمتميزة في دعم الحركة المسرحية بالوطن العربي ضمن حضور عربي ودولي بارز.



وانطلقت فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة، التي تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر 2023 في دار الأوبرا بالعاصمة المصرية، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم وحضور كبير لكوكبة من الفنانين والمؤلفين والمثقفين والوفود المسرحية المشاركة والمهتمة بهذا الفن.



وأقيم حفل تكريم للشاعر والكاتب محمد سعيد الضنحاني في دار الأوبرا المصرية، وتم تنظيم أمسية ثقافية بعنوان «محمد سعيد الضنحاني.. سيرة فنية ملهمة»، سلطت الضوء على إنجازاته الابداعية في الشعر والأدب والكتابة المسرحية والتلفزيونية وسط حضور ثقافي كبير.



وبهذه المناسبة، أعرب الشاعر والكاتب محمد سعيد الضنحاني عن سعادته بتكريمه في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما باعتباره الشخصية العامة العربية للمهرجان، مشيرا إلى أن الإمارات والفجيرة تولي الفنون الإنسانية اهتماما كبيرا ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بتقديم كل أشكال الاهتمام بالثقافة والفن باعتبارهما منارة معرفية وفكرية تنير دروب الأجيال القادمة.



كما أشار الضنحاني إلى أن تكريمه في المهرجان يكتسب أهمية كبرى لأنه جاء على أرض جمهورية مصر العربية التي تعتبر حاضنة للفن والفنانين وملتقى للمبدعين والموهوبين ومركزا إقليميا وعالميا مهما للثقافة والمعرفة والفنون الإنسانية.



وتوجه سعادته بالشكر للقائمين على المهرجان على الحفاوة والتكريم الذي حظي به وجهودهم المبذولة في دعم الحركة الفنية والثقافية، متمنيا لهم تحقيق منجزات لافتة في ساحات الإبداع والفن والثقافة المتنوعة.



وأكد د.أسامة رؤوف رئيس المهرجان أن المهرجان يكتسب نقاطا ثمينة بتكريم المبدعين العرب على إنجازاتهم مرحبا بقبول المبدع الاماراتي محمد الضنحاني بالتكريم لمسيرته الثقافية والمسرحية الكبيرة وإسهاماته في دعم المشهد الفني العربي، آملا أن يتم تعميق المشهد المسرحي في مجال المونودراما بين مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما الأب الشرعي لكل مهرجانات المونودراما العربية ومهرجان القاهرة الدولي للمونودراما مستقبلا.



وقد تم توزيع الكتاب التكريمي لمحمد الضنحاني على جمهور المهرجان والذي يتناول السيرة الابداعية له على مدار اكثر من ثلاثين عاما.