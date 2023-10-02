دمشق - هدى العبود



أعلنت الفنانة السورية مها المصري، عن مصير نجل شقيقتها المفقود مع زوجته وأطفاله، في مدينة درنة الليبية بعد إعصار «دانيال» المدمر، وعلقت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى ولله ما أخد وكل شيء بقضاء رب العالمين، ابن أختي وزوجتو وأولادو الخمسة فقدناهم بإعصار درنة.. الله يرحمكم يا حبايب قلبي، ويجعل مأواكم الفردوس الأعلى من الجنة».



وواست الفنانة شقيقتها: «الله يصبر قلبك يا حبيبتي انتي وصهري وأحلام ومروة وصفا وأميمة، الله يبرد قلبك وينزل عليكي السكينة والرضا بقضاء الله.. مصابنا واحد يا حبيبتي ونحتسبهم من الشهداء».