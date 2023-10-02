تسلم رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، رسالتين خطيتين من نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحضور منتدى الاستثمار العالمي والمقرر عقده في مدينة ابو ظبي خلال الفترة من 16 وحتى 20 اكتوبر الحالي والمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم الإثنين، ان ذلك جاء خلال استقبال الشيخ طلال الخالد سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي.

وأكد الشيخ طلال الخالد بحسب البيان على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين معربا عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الدعوة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين.