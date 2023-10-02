twitter facebook whatsapp viber telegram email أمير قطر يستقبل رئيس الإمارات لدى وصوله إلى الدوحة الاثنين 2023/10/2 المصدر : الدوحة - (قنا) عدد المشاهدات 2111 A+ A- استمع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مستقبلاً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في الدوحة (قنا) استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لدى وصوله والوفد المرافق الى مطار الدوحة الدولي، في زيارة رسمية لحضور حفل افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة.