استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لدى وصوله والوفد المرافق الى مطار الدوحة الدولي، في زيارة رسمية لحضور حفل افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة.