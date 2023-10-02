وجه النائب خالد الطمار سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قال في مقدمته: إن تكافؤ الفرصة والعدالة والمساواة معايير مهمة لابد من مراعاتها بالفرص الوظيفية، الأمر الذي يحتم على متخذي القرار الحرص على تنفيذها، وبناء على ما سبق يرجى تزويدنا بالتالي:



1- نسخة كاملة عن الإعلان الأخير لمؤسسة الموانئ الكويتية للتوظيف.



2- شرح كامل لكل الشروط المحددة بالإعلان وآلية التقديم وقبول الطلبات.



3- ما هي الآلية المتبعة للاختبارات ونوعها وكيف يتم احتساب نتيجتها؟



4- عدد المتقدمين للإعلان وعدد المقبولين وعدد المستبعدين مع درجاتهم تفصيليا كلا على حدة مع بيان أسباب الاستبعاد.



5- هل هناك تظلمات أو شكاوى قدمت على التعيينات؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هي الآلية التي تم التعامل بها مع تلك التظلمات أو الشكاوى؟ وما هي القرارات التي اتخذت نحوها؟