أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الطب أمس ان العالمين كاتالين كاريكو من المجر ودرو وايزمان من الولايات المتحدة فازا بالجائزة في علم وظائف الأعضاء (فسيولوجيا) أو الطب لعام 2023 تقديرا لاكتشافاتهما التي ساعدت في تطوير لقاحات ضد ڤيروس كورونا.



وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم «منحنا جائزة نوبل في الطب لعام 2023 إلى كاريكو ووايزمان لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديل قاعدة النيوكليوزيد (الحمض النووي الريبي المرسال mRNA) التي كان لها دور أساسي في التوصل إلى اللقاحات المضادة لكوفيد-19».



واكتشفت كاريكو طريقة تمنع الجهاز المناعي من أن يكون له رد فعل ضد تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال المصنعة في المختبر بإحداث التهابات، الأمر الذي كان ينظر إليه في السابق باعتباره عقبة رئيسية أمام أي استخدام علاجي لهذه اللقاحات.



وأظهرت كاريكو بالتعاون مع وايزمان في عام 2005 أن تعديل قاعدة النيوكليوزيد، وهي وحدات الجزيئات التي تحدد الشفرة الجينية للحمض النووي الريبوزي المرسال، يمكن أن تبقي هذا الحمض تحت رقابة الجهاز المناعي.



وقال ريكارد ساندبرغ عضو الهيئة المانحة للجائزة في معهد كارولينسكا «تقدر جائزة نوبل لهذا العام اكتشافهما العلمي الأساسي الذي غير بشكل جذري فهمنا لكيفية تفاعل الحمض النووي الريبوزي المرسال مع جهاز المناعة، مما كان له تأثير كبير على المجتمع خلال الجائحة الأخيرة».



وفي خضم مرحلة الجائحة، ألف الكثير من الناس آلية عمل لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال، وهي تستهدف جزءا صغيرا من الڤيروس، هو في حالة «سارس-كوف-2» البروتين المسمى «سبايك» (شوكة الڤيروس). ويضخ اللقاح في الجسم تعليمات جينية تطلق عليها تسمية الحمض النووي الريبي المرسال لكي ينتج الجسم هذا البروتين.



وعند رصد بروتين «سبايك»، الذي لا يمثل خطرا في ذاته ويشكل رأس ڤيروس كورونا، لا يلبث الجهاز المناعي أن يبدأ بإنتاج أجسام مضادة لهذا البروتين.



ورأت كاتالين كاريكو التي أصبحت المرأة الثالثة عشرة تفوز بجائزة نوبل للطب أن هذا التكريم يكافئ سنوات طويلة من الأبحاث التي قضتها في الظل وسط غياب التقدير من زملائها في المهنة.



وقالت كاريكو في حديث للإذاعة العامة السويدية إنها فكرت بوالدتها عند الإعلان عن نيلها الجائزة «كانت تقول لي: ربما سيذكر اسمك، سأستمع عندما يصدرون هذا الإعلان»، وروت أنها «كانت تواظب على الاستماع إلى إعلان النتائج كل سنة. يا للأسف، توفيت قبل خمس سنوات عن 89 عاما. ربما استمعت (هذه المرة) من السماء».



وبذلت كاريكو جهودا كبيرة في تسعينيات القرن العشرين للحصول على تمويل لأبحاثها التي تركز على الحمض النووي الريبي المرسال، وهي الجزيئات التي تعطي تعليمات للخلايا لإنتاج بروتينات مفيدة لجسم الإنسان، وتقدمت بطلبات في هذا الشأن.



ورأت عالمة الكيمياء الحيوية في حينه أن الحمض النووي الريبي المرسال يمكن أن يؤدي دورا رئيسيا في علاج بعض الأمراض، كمعالجة أنسجة المخ بعد السكتة الدماغية.



لكن جامعة بنسلڤانيا التي كانت كاريكو ستصبح أستاذة فيها، وضعت حدا لهذا المسار، بسبب الرفض المتتالي لطلباتها للحصول على منح بحثية.



أما درو وايزمان فاعتقد في البداية أنها مجرد مزحة عندما أخبرته كايتي عن فوزهما.



وقال للإذاعة «كنت انتظر وأنا جالس على سريري»، وأضاف «تساءلنا إن كان شخص ما يمازحنا».



وبوقوع اختيارها على كاريكو ووايزمان، تكون لجنة نوبل شذت عن توجهها المألوف المتمثل في منح الجائزة للأبحاث التي أجريت قبل عقود عدة.



وهذه الجائزة وهي واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، يتم اختيارها من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).



وهي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.