اتهم الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس بالعنصرية، مؤكدا انها تسعى إلى منصب حاكم الولاية وفشلت، مضيفا: «لدينا مدعية عامة فاسدة وجميعهم فاسدون وحتى بلدنا مليء بالفساد».



وقال ترامب لدى مثوله أمام المحكمة العليا في نيويورك بصفته شاهدا في قضية «تضخيم الأصول التجارية»، إن ما جرى معه يعتبر أكبر محاولة للمضايقة السياسية في العالم.



واضاف: هذا استمرار لأكبر محاولات المضايقة السياسية في العالم.



وتابع الرئيس الاميركي السابق، الجريمة المرتكبة هي ضدي أنا، ووزير العدل فاسد، وما يأتي من وزارة الدفاع منسق في واشنطن.