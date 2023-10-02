





أثنى رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر على الانجاز الذي حققه لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى يعقوب اليوحة بإحرازه الميدالية الذهبية في سباق 110 أمتار حواجز في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقامة في الصين، وهي الذهبية الثانية للكويت، بعد ذهبية عبدالله الطرقي في الرماية.



وأكد الناصر أن اجتماع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع أبنائه اللاعبين واللاعبات وكلماته التحفيزية كان لها بالغ الأثر في تحقيق تلك الانجازات في مختلف اللعاب، متمنيا مواصلة حصد الميداليات الملونة ورفع علم الكويت عاليا في جميع المحافل القارية والدولية.