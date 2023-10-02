

أعلنت جامعة الكويت حصول كلية الطب على الاعتماد الأكاديمي الكامل من رابطة التقييم والاعتماد لبرامج التعليم الطبي (TEPDAD) والمعترف بها من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي كهيئة اعتماد للتعليم الطبي.



وقال مدير الجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري في مؤتمر صحافي إن هذا الانجاز الذي حققته كلية الطب في الجامعة قفز بتقييمها العالمي بتقييم التايمز للتعليم العالي لفئة 301 - 400 ضمن أفضل الكليات بالمجالات الإكلينيكية والصحية داعيا إلى المزيد من التميز في جميع المجالات بما يصب في رفعة برامج الجامعة وجودة تعليمها الأكاديمي.



وتقدم الظفيري بخالص الشكر لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين على الاهتمام بجامعة الكويت ومخرجاتها وجودة التعليم بدولة الكويت ولجميع القائمين على هذا الإنجاز لما بذلوه من جهود لتحقيق هذا الإنجاز للمؤسسة التي ينتمون إليها ويسعون نحو تطويرها.



بدوره، هنأ أسرة جامعة الكويت كافة وأسرة كلية الطب بشكل خاص لحصول كلية الطب على هذا (الاعتماد الأكاديمي الكامل) المعترف به من الاتحاد العالمي للتعليم الذي يعد خطوة متميزة لجامعة الكويت التي تسعى دائما نحو جودة التعليم والتميز الأكاديمي.



من جانبه، تقدم نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية د. أسامة السعيد بالتهنئة لكلية الطب ومركز العلوم الطبية لحصولهم على (الاعتماد الأكاديمي) الذي يعد إنجازا يضاف إلى إنجازات كلية الطب التي لها تاريخ حافل بالإنجازات.



وأشار د.السعيد الى أنه مر أكثر من 50 عاما على التعليم الطبي المتميز في جامعة الكويت والذي تشهد عليه نوعية وجودة مخرجات كلية الطب في الجامعات والمستشفيات العالمية وجميع المؤسسات الطبية العالمية.



وأضاف أن كلية الطب بدأت كنواة لمركز العلوم الطبية وقد حصلت الكلية الآن على الاعتماد الأكاديمي المستحق، مشيرا إلى ان مركز العلوم الطبية يشمل أربع كليات منها كلية الطب و(الصيدلة) و(العلوم الصحية) و(العلوم الطبية المساعدة) و(طب الأسنان).



من جهتها، أكدت القائم بأعمال عميد كلية الطب د.منى الأحمد سعي كلية الطب منذ سنوات نحو الحصول على الاعتماد الأكاديمي للبرنامج الطبي وتذليل كافة المعوقات التي واجهتها خلال تلك السنوات بالعمل الدؤوب على استيفاء جميع متطلبات الاعتماد الأكاديمي بتفعيل وحدة الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.



وبينت أن أهمية الاعتماد الأكاديمي لكلية الطب بجامعة الكويت تتجلى في انه توجه عالمي يعكس الثقة العالمية في كلية الطب وجودة التعليم المقدم إلى الأطباء الخريجين حيث إن حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي يعني استيفاءها للمتطلبات العالمية فيما يخص المناهج الدراسية التي يتم تدريسها بالكلية والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير العالمية وأنها تواكب آخر المستجدات في مجال العلوم الطبية الحديثة.



وأشارت إلى أن حصول كلية الطب على الاعتماد الأكاديمي من شأنه رفع التصنيف العالمي لجامعة الكويت بواسطة مؤسسات التصنيف الدولية، حيث حصلت كلية الطب على الاعتماد الأكاديمي من إحدى الهيئات الدولية المعترف بها كهيئة اعتماد أكاديمي دولية.



وأفادت بأن الاعتماد الأكاديمي لكلية الطب يعد أحد المتطلبات التي يتعين استيفاؤها حتى يتمكن الأطباء الخريجون من استكمال الدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهو ما تتطلع إليه الكلية لتحقيق رؤية دولة الكويت في تحسين مستوى الخدمات الصحية ورفع المستوى الإكلينيكي للأطباء.