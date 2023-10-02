ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام، أن العقيد د. مشاري جابر حسن عاد إلى البلاد ظهر اليوم بعد مشاركته مع فريق الخبراء الدولي لتقييم والتنسيق للكوارث التابع للأمم المتحدة، حيث تمت الاستعانة به مع مجموعة من خبراء الكوارث للاستجابة إلى كارثة فيضانات دولة ليبيا الشقيقة التي حدثت بعد انهيار سدود مدينة درنة الليبية بتاريخ 10 و11 سبتمبر الماضي.



ومن الأعمال المهمة التي قام بها العقيد مشاري جابر مع فريق الخبراء هي تحليل الموقف والتنسيق مع فرق البحث والإنقاذ العالمية وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية لتقييم الاحتياج والربط فيما بينهم وتزويدهم بخبراء مختصين بمجالات متعددة لتأمين المرافق الصحية والبيئية والتعليمية والاستشارات الخاصة بجودة المياه وغيرها من معلومات واستشارات ضرورية للتعافي من هذه الكارثة.



بالإضافة إلى جمع وتحليل المعلومات المهمة ونشرها بنشرات مختصرة تنشر من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، حيث تسهل للدول المانحة والجهات الفاعلة ما هو المطلوب للخروج والتعافي من هذه الكارثة.



كما تقدم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد بالشكر الجزيل إلى وزارة الخارجية وإلى سفيرنا زياد المشعان في دولة ليبيا الشقيقة على تسهيل المهمة، كما تقدم بالشكر إلى سلاح الطيران بالجيش الكويتي على تسهيل عملية الذهاب والعودة.