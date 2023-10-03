بيروت ـ ناجي شربل



دخلت بطولة الدوري العام اللبناني الـ64 لكرة القدم في إجازة تستمر حتى 27 أكتوبر، بسبب خوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين أمام مونتينيغرو والإمارات في 12 و17 الجاري.



وانتهت مباريات المرحلة السادسة باحتفاظ النجمة بالصدارة بفارق 3 نقاط عن العهد، بعد تعادل النجمة مع الراسينغ بيروت والعهد مع الأنصار بنتيجة واحدة 1-1.



وتقدم البرج إلى المركز الثالث بفوز أول بعد ثلاث مباريات على الحكمة بيروت 3-1، كذلك حقق الصفاء فوزه الثاني في المسابقة على طرابلس الرياضي 4-2، وهو الأول للفريق الأصفر تحت قيادة مدربه باسم مرمر، المدرب السابق لنادي العهد، والذي خاص مباراته الثانية مشرفا على الفريق، وقد تعادل في الأولي مع الأنصار.



ولم تتمكن 3 فرق حتى الآن من تحقيق الفوز، وهي الأهلي النبطية (5 تعادلات وخسارة) وطرابلس الرياضي والشباب الغازية صاحب القاع، في حين احتفظ النجمة والأنصار بسجلهما نظيفا من الخسارة.



وبعد ختام مرحلة الذهاب، ستوزع الفرق على مجموعتين بحسب الترتيب، الأولى للفرق الستة الأوائل وتحمل اسم مجموعة الصدارة، والثانية للفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12، وتحمل اسم مجموعة الهروب من الهبوط، وتقسم النقاط من مرحلة الذهاب على اثنين، وتخوض فرق المجموعتين ما يعرف بـ«الثلاثية»، اي دوري من ثلاث مراحل كاملة (ذهاب وإياب). ويسبق ذلك السماح بتبديل اللاعبين الأجانب، وضم لاعبين لبنانيين غير مقيدين مع الفرق المشاركة هذا الموسم.