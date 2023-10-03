بيروت - ناجي شربل



أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عبر صفحته على «فيسبوك»، إنهاء التعاقد مع المدرب الصربي لمنتخب لبنان الكسندر إيليتش بالتراضي، والتعاقد مع المدير الفني الكرواتي نيكولا يورسيفيتش لقيادة المنتخب الأول في الاستحقاقات المقبلة، وأبرزها كأس آسيا (في قطر في كانون الثاني المقبل)، وتصفيات كأس العالم 2026 (اعتبارا من الشهر المقبل).



وذكر الاتحاد في بيان، انه ينتظر وصول يورسيفيتش إلى لبنان لإنهاء كافة التفاصيل قبل التعاقد معه.



وفي نبذة عن المدير الفني الجديد بحسب الاتحاد، فإن يورسيفيتش (مواليد 14 ايلول 1966) «يملك سيرة ذاتية غنية تتضمن مسيرته لاعبا ومدربا، اذ كان له حضور في الملاعب الإنجليزية والألمانية والروسية والكرواتية، إلى جانب تجارب في تركيا والنمسا وأذربيجان.



وكانت أولى تجاربه الاحترافية لاعبا مع فريق دينامو زغرب الكرواتي بين عامي 1984 و1986، قبل أن ينتقل إلى أندية عدة كسالزبورغ النمسوي وفرايبورغ الألماني ورويال أنتويرب البلجيكي. كما شارك يورسيفيتش مع المنتخب الكرواتي بين 1990 و1996.



أما خلال مسيرته التدريبية، فأشرف على العديد من الأندية مدربا، ومنها دينامو زغرب وسالزبورغ.



وعمل من قبل كمدرب مساعد مع أندية ويستهام الإنجليزي وبيشكتاش التركي ولوكوموتيف الروسي. وعلى صعيد المنتخبات الوطنية، عمل يورسيفيتش كمدرب مساعد في منتخب كرواتيا بين 2006 و2012، ومن ثم كمدير فني لمنتخب أذربيجان عامي 2019 و2020».



وأشار البيان الى ان «قرار اللجنة التنفيذية بالتعاقد مع المدير الفني يورسيفيتش، جاء بعد دراسة عدد كبير من السير الذاتية لعدد من المدربين من جنسيات عربية وأوروبية وأميركية، قبل وقوع الخيار على المدير الفني الكرواتي».



ويخوض «منتخب الأرز» مباراتين وديتين ضد مونتينيغرو والامارات العربية المتحدة في 12 أكتوبر و17 منه.