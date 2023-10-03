الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حقق المحترف الجزائري لنادي الغرافة ياسين براهيمي رقما مميزا في الدوري القطري هذا الموسم، حيث قام اللاعب بـ8 مراوغات ناجحة في مباراة الغرافة والسد بالجولة الخامسة من الدوري القطري والتي انتهت بهزيمة الغرافة 0-4، ليصبح النجم الجزائري أكثر اللاعبين مراوغة هذا الموسم برفقة المحترف البرازيلي للنادي العربي رافينيا ألكانتارا.



هذا، وحرص الرئيس الفخري للاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني على تكريم المدير التنفيذي السابق لإدارة التحكيم بالاتحاد القطري التونسي ناجي الجويني بمناسبة انتهاء عمله بالاتحاد والتي امتدت نحو 20 عاما.



وأشاد حمد بن خليفة بالجهود الكبيرة التي قدمها الجويني للارتقاء بمنظومة التحكيم القطري منذ تسلمه ملف التحكيم، وبعطائه الكبير الممتد لعقدين من الزمن.



وعلى صعيد متصل، أكمل الحكم القطري الدولي عبدالهادي الرويلي، بنجاح برنامج الـ4 سنوات بأكاديمية الاتحاد الآسيوي لحكام المستقبل (دفعة 2018) ونجاحه بالدورة النهائية في ماليزيا، لينضم إلى قائمة نخبة حكام الاتحاد الآسيوي 2023-2024.



إلى ذلك، أعلنت حلبة لوسيل الدولية عن جاهزيتها لاستضافة سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 1- قطر 2023، خلال الفترة من 6 حتى 8 أكتوبر الجاري، بعد الانتهاء من كافة الترتيبات ووضع اللمسات الأخيرة للجولة العالمية الاستثنائية، كما تستضيف الدوحة الشهر المقبل سباق جائزة قطر الكبرى للموتو جي بي.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لحلبة لوسيل الدولية، المدير التنفيذي للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية عمرو الحمد، إن الانتهاء من الحلبة تم في وقت قياسي، وهو ما يؤكد قدرات قطر وجدارتها في استضافة الأحداث العالمية، مشيرا إلى أن الانتهاء من تجهيز الحلبة في ظرف 10 أشهر، هو إنجاز كبير، لاسيما أن التغييرات التي تمت على الحلبة تحتاج إلى 3 سنوات للانتهاء منها، ونحن سعداء بالوصول لهذه المرحلة، لاسيما في ظل الجهود الكبيرة من كافة الجهات التي شاركت في إعادة بناء وتطوير حلبة لوسيل الدولية.