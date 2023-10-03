ارتفعت أسعار العملات الرقمية خلال تداولات أمس مع صعود البيتكوين إلى أعلى مستوياته خلال ستة أسابيع إثر زيادة تدفقات رؤوس الأموال مع بداية الربع الأخير من العام.



وصعد سعر البيتكوين 3.58% إلى 28124.33 دولارا صباح أمس، لتسجل أعلى مستوى لها منذ السابع عشر من أغسطس.



وسجلت العملة الافتراضية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 4.1% خلال سبتمبر، ورغم ذلك حققت خسارة في الربع الثالث بحوالي 11%.



وارتفعت الإيثيريوم بنسبة 2.64% إلى 1724.10 دولارا، كما ارتفعت الريبل بنسبة 0.61% إلى 52.12 سنتا.



وقالت «كارولين مارون» مؤسسة شركة «أوربت ماركتس»، في تصريح لوكالة «بلومبيرغ»، إنه من الواضح وجود عمليات شراء كبيرة في السوق مع بداية الربع الأخير من العام، بينما تتوقع استمرار الاتجاه الصاعد لسوق العملات المشفرة خلال أكتوبر.



وأوضح «هايدن هيوز»، الشريك المؤسس لمنصة «ألفا إمباكت»، للوكالة، أن توقعات الأسواق بشأن موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات على طلب شركة «بلاك روك» بإطلاق صندوق متداول للبيتكوين ساهمت في ارتفاع أسعار العملات الرقمية.